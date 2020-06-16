安心國旅補助7百元要扣稅2百元？觀光局駁斥

安心旅遊國旅補助 7 月上路，針對團體旅遊每日可補助 700 元，不過近期業者間卻傳出，團客日補助 700 元還要被扣稅，最後只能領到 500 元，對此觀光局今（ 16 ）日出面駁斥，這部分仍需視旅行業者實際的營業所得，由稅捐主管機關審定。觀光局表示，團體旅遊補助部分，旅客可參加旅行業包裝的優惠國內旅遊行程，旅行業並以每位旅客每日最高 700 元計算（以基本方案為例），向觀光局提出申請補助金額。因此補助款是補助給旅行業，鼓勵業者包裝優惠的國旅遊程，以吸引旅客參團出遊，其中所謂以每人每日 700 元，主要是讓旅行業計算申請補助金額基準。觀光局強調，辦理補助只是發展國旅手段之一，希望業者在安心旅遊補 助期間開展國內旅遊的業務，強化旅遊商品品質的競爭力及刺激旅客參與國旅團的誘因及信心，至於旅行社提供參團旅客優惠，則宜回歸市場機制，由旅行業與旅客雙方洽談彼此都能接受的旅遊條件，順利組團出遊，旅客自得依其需求選擇旅遊產品。有關政府補助款報稅，觀光局說明，依據所得稅法相關規定，對於營利 事業取得的政府補助款，無免稅規定，因此，營利事業取得政府的獎助津貼或補助款者，原則上應全數列為取得當年度的其他收入課稅。因此無論是政府補助款或團費收入均應納入營業收入，均須依法報稅，並無補助 700 元須扣稅 200 元情形，仍需視旅行業者實際營業所得而由稅捐主管機關審定。