跟著桃捷去旅行超殺　仲夏一日票買一送一

隨著新冠肺炎疫情趨緩，國旅正夯，桃捷公司規劃從7月起，陸續啟動「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，搭配7月至9月20日開賣超殺「仲夏一日票買一送一」優惠方案，讓民眾在暑假期間，等於只要半價就能暢遊機捷沿線景點。桃捷公司今(16)日開放志工首發踩線團，從A19棒球車站出發，讓在疫情期間，辛苦工作的志工們暢遊青塘園生態公園，桃園市副市長李憲明表示，疫情初期非常感謝志工協助桃捷公司車站相關營運工作，他代表市長鄭文燦至上最深的謝意，接下來台灣疫情趨緩，志工朋友們在準備上工之前，可以搭乘機捷走出戶外、曬曬太陽，保持身體健康，樂活工作。市府觀旅局長楊勝評指出， A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站，是下半年桃園觀光重點，尤其8月初全台灣最熱門景點「八景島水族館」即將開幕，市府從9月份連續三個月，將在高鐵廣場舉辦歡樂嘉年華，年底還有萬聖節和聖誕節都將在青埔區舉辦，搭乘機捷絕對是方便、快速、不塞車的最佳選擇。桃捷公司表示，「跟著桃捷一起去旅行系列活動」將在7月至9月間陸續推出，其中，7月有A10站大古山農夫體驗、A7站志清湖踏青野餐；8月到A8站桃園酒廠體驗酒香微醺、A10站山腳鹿場追鹿去；9月在A13站機場觀景台看飛機、A17站、A18站來趟捷運、高鐵軌道之旅。另外，7月1日起至9月20日期間，旅客只要購買「仲夏一日票」，等於一個人只要花160元(原價一張320元)就能搭機捷單日無限暢遊機捷沿線，憑仲夏一日票還可享有沿線店家提供最低5折的消費優惠，歡迎大家踴躍報名。