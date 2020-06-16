621日環食直播全紀錄！《NOWnews今日新聞》獨家航機空拍

天文奇景「日環食」將於本週日（6月21日）夏至當天在台灣登場！錯過此次要再等200年，《NOWnews今日新聞》打造全台唯一航機空拍直播，不只為您即時放送最浪漫的日環食景象，還邀請《天氣風險管理公司》氣象天文專家揭開它神秘的面紗，並開放機上拍攝畫面給教育單位或非營利事業單位申請授權，當天14點30準時開播，跟著我們的鏡頭，一起來欣賞有著「上帝戒指」美稱的日環食全記錄。
當月球中心與太陽中心成一條線，使得月球遮蔽著陽光，陰影落在地球表面上，就會產上日食景象；繼2012年5月21日環食帶通過金門、馬祖及台灣北部後，今年6月21日下午4點多將再次於通過金門、澎湖北側、中南部等多個縣市局部地區，有別於前次是日出帶食，觀測較不理想，今年則可完整窺見太陽如戒指環狀的日食奇景，最久長達1分鐘，其他地區則可見到日偏食現象，此生千萬不能錯過，否則要等下輩子。
《NOWnews今日新聞》與《天氣風險管理公司》共同出擊，由知名氣象達人彭啟明擔任主持人，與天文專家謝翔宇、地球科學名師陳灼華異地連線，帶您深入淺出了解日環食的源起由來以及關注現場最即時的觀賞狀況。
同時，我們將播放全台唯一由飛機空拍，直接通過環食帶，近距離回傳的最清晰、最壯觀的日環食景象，就算無法外出欣賞、人不在台灣也沒關係，只要鎖定6月21日14點30分開始的現場直播，您也不必再等200年，這次錯過真的會捶心肝！
最新的活動消息，透過《NOWnews今日新聞》官網上的「絕美日環食」，就可以連結到我們此次量身打造的活動專頁「上帝的戒指・錯過再等200年」（https://eclipse.nownews.com/）上觀看，或者您也可以到《NOWnews今日新聞》Youtube頻道以及臉書專頁上獲得與日環食相關的第一手消息！
航機將帶您直擊日環食的全貌，全台唯一透過飛機空拍所回傳的即時影像，只有在《NOWnews今日新聞》相關活動專頁上看得到。我們也竭誠歡迎各級學校、各地方政府教育處、公務機關、學會、學術單位及非營利組織等機構來與我們合作，取得機上拍攝的畫面授權，將此生絕不能錯過的絕美日環食奇景盡收眼底、寓教於樂，授權方式可洽《NOWnews今日新聞》節目中心。