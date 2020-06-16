7月瘋澎湖！因應旺季機場將增加人力調整安檢動線

▲新冠肺炎疫情趨緩之後，澎湖機場已經成為全台灣最繁忙的機場之一，6月份華信、立榮已陸續增加航班，並調整為A320、ERJ190的中型噴射客機。（圖／記者張塵攝，2020.06.16）

▲華信、立榮各增設1處旅客報到處，以及在一樓大廳北側島型櫃檯增設行李的拖運櫃檯，同時調整國際線安檢線作為國內線安檢線使用。（圖／記者張塵攝，2020.06.16）

澎湖榮登2020年後疫情時代最「夯」的國民旅遊景點，6月起每天的飛機座位數已經超過1萬個，預估7月份因為花火節開幕，旅遊人數極有可能會創新高，因應7月份高流量抵澎遊客，立法委員楊曜16日邀集民航局等相關單位，將由航警局調派20人到澎湖支援，以方便遊客的通關作業。新冠肺炎疫情趨緩之後，澎湖機場已經成為全台灣最繁忙的機場之一，6月份華信、立榮已陸續增加航班，並且機動將原本ATR的小飛機，調整為A320、ERJ190的中型噴射客機，7月份「虎航」也將每天飛4-5班飛機，澎湖「類出國」的旅遊模式將創造另一項奇蹟。立委楊曜擔心澎湖機場的相關配套措施不足，會造成旅客的通關時間加長，民航局如果沒有增加人力與通道數量，勢必會因安檢程序冗長造成登機速度緩慢，影響大家的交通運輸程序，甚至造成班機的延誤。民航局副局長方志文、航警局、澎湖機場主任邱永昇等人實際現勘之後決定，將超前部屬決定華信、立榮各增設1處旅客報到處，以及在一樓大廳北側島型櫃檯增設行李的拖運櫃檯。調整國際線安檢線作為國內線安檢線使用，將原來兩條通關安檢線增為三線作業。同時請航警局高雄分局再增派20名警力支援，並增加安檢設備以因應澎湖觀光旺季的人潮疏運。