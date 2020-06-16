5樓阿姨「裝鐵門上鎖」霸佔頂樓！眾曝超狠解答：別縱容

▲女網友遇到公寓最高層住戶加裝鐵門霸佔樓頂，還態度惡劣。（圖／翻攝爆怨公社）

台灣不少老公寓，不少最上層住戶都會在頂樓加蓋。就有女網友因為搬家需要到樓頂安裝水龍頭管線，卻遇到惡霸住戶不但在通往頂樓的樓梯裝設鐵門上鎖，按電鈴請對方開門還態度惡劣，引發眾多網友憤怒，更有過來人給出解決辦法。一位網友在「爆廢公社」發文，剛搬到這間舊公寓，需要上去頂樓安裝水龍頭管線，才發現通往頂樓的樓梯被鎖住，按5樓電鈴也遲遲得不到回應，直到她在對方家門口喊「我們要去頂樓」，一位阿姨才走出來厭煩地說：「你們這樣按電鈴的喔？」這樣的態度也讓原PO傻眼，「頂樓不是公共區域嗎？」問題一出也立刻釣出不少有相同經驗的網友痛批，「就算有樓頂使用權，他們不能鎖」、「別縱容這種人，事關人身安全」、「逃生出入口不能加鎖，打給建管處公寓大廈管理單位」、「一定違法，只是沒人去檢舉而已，頂樓光上鎖都算違法了」、「逃生空間尤其是頂樓被鎖住絕對不合法，檢舉他吧」、「報安檢消防一定違法，萬一發生火警意外他們就慘了」。過去就曾有不少頂樓住戶加裝鐵門封死逃生通道的相似案例，台灣司法人權進步協會就曾指出，阻塞公寓大廈的逃生通道，妨礙其他住戶在火災或其他災難發生時，沒有辦法經由頂樓的逃生門進入頂樓平台避難，使他人生命身體陷於危險，即構成刑法第189 條之2 第1 項後段之阻塞逃生通道罪，可處3年以下有期徒刑。（編輯：潘毅）