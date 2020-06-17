南北韓若開戰！東亞局勢將有何變化？網分析「台灣下場」

昨（ 16 ）日下午 2 點 49 分北韓設立於開城工業園區內的兩韓聯絡處遭到爆破，透過軍事監視設備，觀測到爆炸時的濃煙以及聲響。對此，有網友便在 PTT 提問「如果南北韓打起來，東亞局勢會怎麼變？」問題掀起討論，不少網友分析，中國跟美國大概會介入，而台灣則是隔岸觀火就好，沒有介入空間。

據韓國《 SBS 》、《

Chosun

》報導，朝鮮官媒《朝鮮中央放送》（조선중앙방송）在下午 4 點 50 分報導，在下午 2 點 50 分，開城內的兩韓聯絡處已經完全被摧毀。報導譴責，脫北者必定要付出代價，為了安撫朝鮮公眾的不滿，決定將南北韓之間所有的通訊管道關閉，實施破壞聯絡處的處置。事實上，朝鮮領導人金正恩的胞妹、黨中央高層金與正，近日因脫北者發送文宣的問題，對韓國立場強硬，甚至暗示將會採取軍事行動，朝鮮人民軍也曾表示，若脫北者團體繼續發放文宣，軍隊將重新進入非軍事區（ DMZ ）。

▲有網友在 PTT 發問「如果南北韓打起來，東亞局勢會怎麼變？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

有網友就在 PTT 八卦板好奇發問「若是南北韓就這樣打起來，東亞局勢會怎麼變化？有沒有戰情專家可以分析分析？」問題一出，網友紛紛留言「中美一定介入，但妹妹不一定理會習，台灣大概還是隔岸觀火，沒有介入空間」、 「朝鮮是跟美國叫牌，韓國只是替代品而已」、「現代戰爭，當年韓戰中國那種戰法已經無用了」。（編輯：許苡晴）