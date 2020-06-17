北京爆發第二波疫情！醫：官方確診人數後面恐要加幾個零

▲謝宗學醫師發文全文。（圖／翻攝自 Dr. E 小兒急診室日誌臉書）

近來北京新冠肺炎（ COVID-19 ）確診病例激增，北京當局 16 日晚間宣布，即時起全市突發公共衛生事件響應級別由 3 級提升至 2 級，中小學再次關閉，並對所有社區實施嚴格封閉式管理，北京機場更大規模取消往來航班。北京第二波疫情來勢洶洶，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，「以中國隱匿疫情的慣性，官方確診人數可能需要再後面加一個零甚至兩個零或三個零」。北京從 6 月 11 日到 6 月 16 日已累計新增逾百起本土確診病例，並發生跨省傳播，北京現在已經加強嚴格管控人員進出，境外入京人員全部集中觀察核酸檢測，此外，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京，非必要不出京，如要出京則必須持核酸證明。不僅外界擔心北京成為「武漢第二」，重啟不久的經濟活動也將再次受到衝擊。謝宗學醫師今（17）日也在臉書發文提醒大家，「中國北京爆發第二波武漢肺炎疫情，以中國隱匿疫情的慣性，官方確診人數可能需要再後面加一個零甚至兩個零或三個零。台灣應該開始拉緊神經提高警戒！據聞現在離開北京的各班機班班客滿，中國其他省份也陸續傳出疫情，大家不要再鬆懈，中國第二波病毒攻擊來了！」其實謝宗學醫師昨日也有發文，透露據他在急診室現場觀察，戴口罩的人明顯減少，勤洗手的人更是不多，民防疫警覺逐漸下降，對於世界新冠疫情尚未緩解的此刻，絕對是危險的警訊。如今北京再傳疫情，台灣恐怕真必須再度繃緊神經防疫。（編輯：倪浩軒）