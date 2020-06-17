豪雨外送他爬六樓！遭女大生「凌空灑錢」羞辱　下場超慘

台灣美食外送平台越來越廣泛，便利的服務讓民眾只要在手機簡單操作，不管窗外大雨或是住在美食沙漠，外送員都能將餐點送上門，但也有不少外送員因此遇到許多離譜的送餐經驗。近日就有網友分享自己送餐遇到奧客，不只把零錢「用撒的」向下扔，更不耐煩地大聲抱怨，引起眾人討論。

近日一名男外送員在臉書社團「UberEats台灣」中發文，表示他在週末下大雨時接了一筆現金單，而點餐的客人是一位女大生。沒想到當他爬了整整六樓送達餐點後，該名女客人竟抓了一把零錢「這位大姊居然從距離我手掌往上算大概 30 公分的地方凌空撒錢」，甚至還大聲「嘖」了一聲，怪罪外送員不把零錢收好。

▲外送員分享自己遇到女大生奧客的經驗。（圖／翻攝自臉書社團「UberEATS台灣」）

原 Po 也透露當時怕耽誤到後面的客人，無奈之下自己只好趕快低頭撿錢，而該名女大生也裝作沒什麼事轉頭就走，之後原 Po 也回應自己撿地上零錢撿到了五樓，算了一下結果還比帳單少了 17 元，讓他無奈地表示「下雨天總是遇到很多奧客」。

對此，就有網友們看完該名外送哥遇到奧客的不快經歷表示「太瞎了吧，真是過份」、「把零錢丟還給他，然後回報客服，顧客未支付費用」、「是我當場就嗆她：你他媽在當施捨乞丐嗎」、「尊重別人很難嗎」、「下次可以直接打電話報警，只是如果你要跟她追究，報警她應該直接嚇死，但事實是她吃霸王餐，沒有銀貨兩訖（一手交錢、一手交貨）沒有完成金錢交易」。（編輯：楊智傑）