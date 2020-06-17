媽祖園區爭議再起　陳慧玲痛批：縣府1張A4紙要2億5預算

▲縣府工務處在民調過後再度將計畫送進議會，以簽稿會核單的方式，要程序委員會成員會簽。（圖／議員陳慧玲提供）

▲陳慧玲表示，媽祖文化園區是縣府重大施政，不論預算、環評或者是政府採購，甚至是採用BOT而適用促參法，都須受到議會嚴格監督。（圖／記者張塵攝，2020.06.17）

澎湖縣政府推動「媽祖信仰文化園區」興建案，議會開議期間一份工程預算提案，遭民進黨籍議員陳慧玲痛批只用一張A4的提案單，沒有任何細目就要2.5億元新台幣預算。對此縣府發言人陳其育表示，該案在去年縣長就做了專案報告，因為與重光的計畫內容類似，當時已經詳實說明各項工程經費。陳慧玲表示，縣府工務處在民調過後又再度將計畫送進議會，以簽稿會核單的方式，要程序委員會成員會簽，案由內容卻與去年第6次臨時會被保留的提案一字不差完全一模一樣，設計規劃費當然一樣是離譜的5000萬。她實在不明白送進來的提案內容，也沒有興建地點，內容也不知道是什麼意思？陳慧玲進一步說明，縣長是有行政裁量權沒錯，但是議員也有縣政監督權，行政裁量權獨大對澎湖縣民絕非好事，完全枉顧議會的監督權，況且媽祖文化園區是縣府重大施政，不論預算、環評或者是政府採購，甚至是採用BOT而適用促參法，都須受到議會嚴格監督。這次送進提案單縣議會，程序委員中僅陳慧玲一人不同意送大會審查，令她感到相當無奈。澎湖縣政府發言人陳其育表示，縣府本會期是依照議會上會期建議，舉辦全縣民調瞭解民意方向，結果12日出爐後縣府尊重不再推動大倉島原址續建，在考量基地位置、用地、交通等因素後，縣府決定在馬光市重光開發區興建「澎湖媽祖觀光文化園區」，由於縣長賴峰偉去年已向議會做過專案報告，這次依例並向議會提交相關工程經費2.5億，計畫內容詳實且說明各項工程經費，縣府的處理過程公開透明，希望議會能夠支持。