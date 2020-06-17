罷免前後兩樣情！韓國瑜「生日心願」曝光：做對的事　　

高雄市長韓國瑜罷免案在 6 月 6 日通過，他在卸任之後的告別音樂會，就表示將心繫高雄，但大幅減少公開談話，連臉書更新頻率也一率降低。今（ 17 ）日適逢韓國瑜生日，他也低調換上臉書字卡要韓粉們「不要失去堅強的勇氣」，相比去年生日拜會立院，甚至有藍營立委列隊慶生的畫面，吸引不少支持者感慨回應。

高雄市前市長韓國瑜被罷免後，在舉行告別音樂會後行程低調。而韓國瑜 63 歲生日的今天，他突然更換臉書封面照片，改附上一張有著 Q 版韓國瑜的字卡，留言向韓粉們喊話「做對的事，幫助弱小的人，有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」。

▲韓國瑜63歲慶生低調向韓粉喊話。（圖／取自韓國瑜臉書）

自從韓國瑜遭罷免後，他就在臉書發文表示「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，強調自己不會接受任何邀請或職務，也不會參與任何活動，就連今年生日也只是低調的以字卡表態，相較於去年直奔台北立院拜會、為登革熱疫情奔波，還有眾多藍營議員為他準備「發大財」創意蛋糕慶生，罷免前後際遇大不相同。

▲韓國瑜去年生日到立法院拜會國民黨團時，黨團與立委們為韓慶生。（圖 / 立法院國民黨團提供）

而對此，就有

不少支持者紛紛在底下留言鼓勵「祝福韓市長，生日快樂」、「好好休息沈澱，我們在這裡等你」、「勿忘初心！一路走來始終如一」、「不離不棄，永生追隨」、「韓總加油！永遠堅定支持您攏無離開，我們一直都在」、「向韓市長致敬，感謝您盡心盡力為高雄的貢獻，您是高雄永遠的市長」。（編輯：楊智傑）