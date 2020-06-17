境外生回台就學有譜！這「11」個國家優先入境

教育部依據中央流行疫情指揮中心，所頒布的各項指引與規定，在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，今（17)天提出開放境外學生返台就學的標準作業程序，與相關配套措施等具體完整規劃，經過政府多次跨部會討論及研商，並經指揮中心評估各國疫情等級風險及國內防疫能量，同意優先開放11個低風險國家/地區(11個國家/地區名單：越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹)，且須現居於這11國家/地區之境外生入境，並優先安排至校外防疫旅館完成檢疫程序後再返校就學。
教育部提出「三個原則、兩個標準作業程序」，以確保境外生有序入境。其中境外生返台三個原則：(一)優先開放指揮中心「低風險國家/地區」名單之境外學生入境。(二)在符合「低風險國家/地區」中，以108學年度應屆畢業生優先入境，並視其入境後檢疫情形，再依序分順位批次放寬其他舊生及新生入境。(三)安排學生入境後，優先入住校外防疫旅館。
另外由各大學提送入境名單及檢疫場所規劃後，並經教育部確認，依照兩個標準作業程序，讓境外生安全有序入境：(一)境外生抵達台灣前：入境名單實名報核、確認檢疫場所、班機調查及簽證核發等標準作業程序。(二)境外生抵達台灣後：機場邊境管制、單一報到櫃檯、防疫交通接送、安排檢疫場所等標準作業程序。
另外教育部也將定期請指揮中心提供，可准予開放之低風險國家/地區更新名單，再據以執行安排境外生依順位分批次入境等相關作業。教育部亦將持續檢視境外生入境檢疫情形，再評估依序放寬其他入境對象，確保在防疫優先前提下，安全有序的讓境外生返台就學。
目前根據教育部統計，還未入境的外籍應屆畢業生共8199位，目前評估可以優先入境的低風險國家應屆畢業生則是有2238位。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。