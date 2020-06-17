孟加拉夫妻不開罰？指揮中心：確診者符合條件才能返台

為了確保COVID-19(新冠肺炎)境外確診個案返國時的飛航防疫安全，並降低個案入境後發生社區疫情的風險，中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，依據傳染病防治法第58條第1項第2款與第3款，規定境外確診個案須符合兩大條件之一，才能搭機返國。
因為先前孟加拉確診夫妻，其中妻子並沒有符合相關條件就返國，對此指揮中心今（19）天宣布，境外確診的個案返國必須符合兩大條件，1.發病日至登機日已超過2個月，且症狀已緩解。2.距發病日已達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗SARS-CoV-2陰性證明(須間隔至少24小時採檢)。
指揮中心發言人莊人祥表示，日後國內如果還有境外確診者要返國，沒有符合這兩大條件之一，經調查後確認屬實者，違者將依傳染病防治法第69條規定，處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。
指揮中心指出，境外確診個案搭機返臺時，仍建議全程佩戴口罩。入境時檢疫措施比照旅遊疫情建議第三級地區入境旅客辦理：如有症狀，應於邊境採檢後進行集中檢疫，檢驗結果陰性者，接續完成居家檢疫；無症狀者，入境後應居家檢疫14天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。