大甲媽解封遶境／防堵疫情又守護傳統　媽祖遶境創奇蹟

擁有超過百年歷史的大甲媽祖遶境正在進行中，雖然今年的遶境活動因為新冠肺炎疫情而有所延後，但重新啟動後仍引起了廣大信眾的參與，跟以往不同的是，今年媽祖神轎的行進速度比以往都快。媽祖神轎行動迅速是有原因的，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在宣布活動重啟的同時，也宣告今年會盡量減少鑽轎腳、盡量減少鞭炮施放，再加上政府宣導防疫新生活，一連串的措施都讓媽祖神轎的行進速度加快，甚至在通過以往容易發生衝突的彰化民生地下道，都僅花了數分鐘的時間，過程十分平和。這次大甲媽祖的行程十分順暢，不僅僅是因為政府、主辦方、協辦方有宣導，而且信眾也十分配合，無論是跟著媽祖走的隨香信眾，還是在沿途等著媽祖神轎的信眾，隨仍有出現鑽轎腳的場面，但只是零星的現象，與以往走沒幾步就能看到有人排隊等著鑽轎情況大不相同。當然，辛苦的警察同仁也努力的維持秩序，在幾個可能會發生搶轎情形的地點先行做好安排，也直接導致了媽祖行程的順暢。若以目前的順暢情況來看，其實功勞最大的是懂得自我約束的廣大信眾，再加上公家單位的積極管理，廟方的積極宣導，才會在大甲媽遶境尚未結束之前就有了不錯的成效，就某些面向切入觀察，有令人感到耳目一新的驚奇感。也讓大家都知道，在大環境有所限制之下，只要參與這場盛事的每個人都扮演好自己的角色，不踰矩的同時也為他人著想，記得自己是媽祖的信徒，就算外在條件再艱困，超過百年的宗教傳統依然可以維持。在全世界仍為新冠肺炎影響的這個當下，台灣已經可以進行大規模的遶境活動，除了防疫國家隊先前打下的基礎，更多的是優秀的媽祖信徒攜手守護，因而創造出這個奇蹟，大甲媽祖遶境能名列世界三大宗教盛事其實並不意外，這個榮耀除了歸於媽祖，更應該是所有媽祖信徒所共享的成果。（編輯：黃彥昇）