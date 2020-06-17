被拱選市長　陳時中無奈回：聲量降了、大家不要想這麼多

國內新冠肺炎疫情趨緩，台灣防疫有功，也拉高了中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的聲量，立委蘇巧慧也趁勢對外表態，如果陳時中要參選新北市市長，他願意擔任頭號助選員。
甚至前立委候選人吳怡農、民進黨副秘書長林飛帆等人，也都曾透露希望陳時中參選市長，蘇巧慧還說，陳時中如果選台北市長也很好，因為目前民進黨還沒有強棒。
對此陳時中在例行記者會上也回應，「你會不會覺得我現在都很忙？光是開放邊境，看起來簡單幾句話，但其實要做的事情蠻多的」，陳時中強調，現在光對於邊境開放就要密切去監視情況，很多事務要做，像是外交公務檢疫期間是否要變得比較短，讓友邦國可以因公務進來，能採取有效的方式，又能無障礙的入境等。
陳時中頻頻解釋，現在他要忙的事情蠻多的，況且現在自己「聲量」也降下來了，希望大家不要想這麼多，依舊沒把話說死，只表示希望大家先不要討論這個參選議題。
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