兼職跑外送違法嗎？男「真實身份」曝光　全場狂勸：別想

隨著時代不斷改變，現代人生活習慣變遷，加上科技日新月異，近年來「線上訂餐美食外送平台」越來越多，創造不少就業機會，不少民眾紛紛加入外送員的行列，打算利用假日時間來兼職。近日就有一名網友發文詢問「想請問公職人員可以跑外送兼職嗎」，意外引起眾人討論。

原 Po 在臉書社團「 UberEATS 台灣」就發文表示自己也是一名外送員，但身邊有位「公職人員」也想跑外送，因此先幫他向社團成員詢問，而他也揭露那位朋友的公職身份其實是隸屬「軍警單位」，更讓許多網友好奇為何要兼職外送，而底下也有不少民眾紛紛留言要他低調，或直接勸他「別想了」。

▲網友詢問公務員能否兼職當外送員。（圖／翻攝自臉書社團「 UberEATS 台灣」）

不少社團成員就在留言處回應，勸原 Po 的朋友還是打消念頭「如果外送過程發生了重大車禍，你要怎麼跟公家單位解釋」、「我考上公職前就在跑外送，基本上交通部、食藥署、衛福部、勞動部都不建議來跑外送。再來就是軍警，軍不能兼職，警的話上頭說好就可以」、「被抓到你就慘了」、「低調點，別在那邊鬧比較好」。

事實上，根據《軍人法第二十條規定》指出：「職業軍人與限期役軍人除事先獲得許可，不得為任何兼職行為，但本條第六項所列舉者不在此限」，其中不必經過允許的行為包含擔任軍事院校教員的寫作或演講等。另外也有公務員詢問考試部，得到的回應指出只要不具「常態、經常性質」，在不影響本職的情況下也是可以允許的。（編輯：楊智傑）