搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

▲交通工具選擇寵物友善巴士，旅途中也會準備寵物用安全帶，確保安全。（圖／記者陳致宇攝）

▲行程中會有隨團攝影師，照片會免費提供給飼主紀念。（圖／記者陳致宇攝）

▲行程規畫園遊會、夏令營等趣味競賽，飼主們參加相當踴躍。（圖／記者陳致宇攝）

▲透過各種活動，讓飼主與寵物間的感情增溫。（圖／記者陳致宇攝）

▲業者串連寵物友善巴士、景點等，讓旅客可以跟毛小孩一起安心出遊。（圖／記者陳致宇攝）

▲行程會穿插景點及寵物友善餐廳，方便毛小孩下車上廁所。（圖／記者陳致宇攝）

台灣國內旅遊市場逐漸回溫，旅行社業者除了推出精緻團體旅遊行程，看好毛小孩商機規畫寵物旅行團，串連寵物友善巴士、餐廳、景點、旅宿等，並結合園遊會、夏令營等趣味活動，導遊須經過專業訓犬教育，推出後詢問度增加不少；飯店業者也是主打寵物友善，館內提供寵物床位、專屬鮮食、獨立戶外空間，讓旅客可以跟毛小孩一起安心出遊。雄獅旅遊推出「跟著毛寶貝去旅行」主題旅遊商品，規畫一系列寵物友善行程，導遊連筱意表示，為讓旅客能與毛小孩安心出遊，交通工具選擇寵物友善巴士，將原本可以承載 40 人的巴士，改為最多 20 人一車，並且會要求飼主準備大毛巾墊在位子上避免刮傷座位，旅途中也會準備寵物用安全帶，確保安全。連筱意指出，推出這樣行程用意，是希望可以讓飼主與寵物間的感情增溫，因此會規畫園遊會、夏令營等趣味競賽。連筱意說，原本擔心飼主會因為彼此不熟悉而不敢參加，但活動開始後反而是相當踴躍，開玩笑稱「自己的毛小孩不能輸」，大家都玩得相當盡興。為了防止在行程發生意外，業者也做了不少準備，連筱意說明，帶團之前會經過專業訓犬教育，公司也會挑選有相關經驗的人，像她之前曾經擔任寵物餐廳的店長，對於排解寵物間的衝突相當有一套，另外在出發前會提醒飼主注意毛小孩的狀況，導遊手上也會有一份景點周邊的寵物醫院名單，若發生意外可以儘速送醫治療。此外，不少飯店業者也主打寵物友善，可樂旅遊集結宜蘭傳藝老爺行旅、小墾丁度假村、嘉義天成文旅繪日之丘、台東鹿鳴酒店等 22 家旅宿，標榜館內備有寵物床位、專屬鮮食，以及獨立戶外空間等設施，讓旅客可以跟毛小孩一起安心出遊，訂購另贈寵物公園滿千折百抵用券 1 張。