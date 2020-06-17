台鐵普悠瑪事故釀18死　公懲會判決出爐

台鐵普悠瑪列車在2018年10月21日發生出軌翻車事故，造成18人死亡、逾200人輕重傷，台鐵局長鹿潔身下台負責，公務員懲戒委員會在調閱行政院事故調查小組報告後，今（17）公布鹿潔身等人的懲戒案件判決結果。鹿潔身及現任台鐵綜合調度所所長吳榮欽降一級改敘、副總工程司柳燦煌則判休職6個月。公懲會指出，台鐵局自88年間耗資將近32億元建置ATP，96年間鑑於發生5人死亡、17人受傷的大里事件，復擲近2000萬元增設ATP遠端監視系統，均在防範司機員恣意，避免乘客生命身體安全，僅繫於司機員一人之手，改善行車安全有賴現代自動電訊系統的保護，始得全面防護而無缺失。但在該重大行車事故後，台鐵局卻未記取教訓，體認ATP及遠端監視系統對行車安全的重要性，而再次導致發生普悠瑪列車出軌重大事故；且猶未能對全部受害人為民事賠償，撫平哀痛，社會大眾對鐵路行車安全的陰影，依然未能完全祛除。公懲會在調閱事故報告後，查核普悠瑪事故起因是司機員關閉隔離ATP並超速行駛，未能及時減速而釀禍，由於鹿潔身身為台鐵局長，深知ATP及遠端監視系統對於行車安全的重要性，卻未善盡督導責任，顯有違失、事證明確，故判一級改敘。而2007年6月15日發生的宜蘭大里火車站追撞事故，釀5死15傷，台鐵即研議辦理ATP遠端監視系統採購，以免再度發生司機員疏失肇事。負責採購與建置的副總工程司柳燦煌，在召集技術資料檢討會議審定初驗程序中的「整備測試」所列「通訊系統相容測試程序書」時，竟疏未審查廠商「日車公司」測試程序書未將ATP遠端監視系統列入檢查項目及標準。由於各批電聯車漏未將ATP列入檢查程序進行「整備測試」，以致台鐵試車小組檢驗員進行檢測時，未能查出ATP未作動且未連接乾接點，安全裝置無效，使得普悠瑪高速出軌，因此亦判柳燦煌降一級改敘。而ATP上線後，司機員通報故障高達600餘筆，但負責ATP操作、使用及管理的綜合調度所所長吳榮欽，卻未發現警示系統沒響起，長達數年，使該系統形同虛設，確有疏失，因此公懲會判吳休職6月懲戒。公懲會認定，三人違失行為，間接導至事故發生，所為均違反公務員服務法第5條及第7條所定公務員應謹慎勤勉、執行職務應力求切實之旨，屬公務員懲戒法第2條第1款執行職務的違法失職行為，為維護公務紀律，有懲戒必要。