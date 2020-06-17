影／大甲媽回鑾　冷面殺手謝惠仁今日贈27面金牌還願

大甲媽祖9天8夜遶境回鑾，鑾駕今（17）日凌晨從雲林縣跨越濁水溪到彰化，有冷面殺手之稱的前槍擊要犯謝惠仁，今年在埤頭鄉搭建舞台再度接駕，更將還願金牌增加到27面，市值將近170萬，場面盛大，警方動用1355人警力疏解交通及防止脫序事件發生，就怕有個閃失，媽祖鑾駕夜駐北斗奠安宮，預計凌晨起駕。

▲鎮瀾宮董事長顏清標也現身參拜關聖帝君。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

曾槍殺天道盟不倒會會長謝通運的「冷面殺手」謝惠仁，出獄後低調從商，成立慈善基金會，他稱是關公的虔誠信徒，今年第三度設「謝家關聖帝君」神壇，率地方仕紳，獻27面金牌給遶境回鑾的大甲媽，今（17）日上午位在斗苑東路的會場已陸續湧入群眾，紅壇上也已擺滿27面金牌，中午11點多大甲媽鑾轎位置在埤頭鄉崙腳村，中午在埤頭鄉合興宮駐駕後，下午2點行經會場。知情人士指出，今年金牌有28面，但有1面之前已先送到大甲鎮瀾宮，因此今天現場是27面。

▲大甲媽祖約中午抵達埤頭合興宮，下午兩點準時起駕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

大甲媽祖約中午抵達埤頭合興宮，下午兩點準時起駕，往北斗奠安宮前進，下午謝惠仁率轎班人員親赴合興宮接駕，扶轎至他設在斗苑東路搭設的紅壇，現場天氣雖炎熱，但仍擠滿信徒。而鑾轎抵達前，縣警察局長方仰寧也在場坐鎮指揮，而大甲鎮瀾宮董事長顏清標也率兒子前立委顏寬恒現身，赴紅壇參拜關聖帝君。

媽祖的鑾轎下午2點從合興宮起駕，謝惠仁緊緊押轎，沿斗苑東路前行約200公尺，來到搭設於路邊廣場的「謝家關聖帝君」臨時神壇，壇內主桌是謝惠仁每天祭拜的關聖帝君神像，兩側神案擺放二林、大城、芳苑、竹塘等4鄉鎮鄉長、縣議員、農會總幹事等人敬獻給大甲媽的金牌，每面均為1兩重，總價近200萬。

▲謝惠仁成立慈善基金會，他稱是關公的虔誠信徒，今年第三度設「謝家關聖帝君」神壇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

謝惠仁扶著媽祖鑾轎進入神壇前停駕，謝惠仁轎前跪拜獻花、獻果、獻財帛，再由金牌持有人一一在鑾轎前跪拜獻金牌，儀式歷時近30分鐘。

▲大甲媽祖9天8夜遶境回鑾，謝惠仁大陣仗接迎鑾轎致贈金牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

警察局長方仰寧說，該處地方人士多、也比較複雜，因此佈署較嚴密警力，也擔心信徒心浮氣躁，呼籲理性參與宗教活動，這兩天也會把主力放在包括彰化市永樂街等處交接轎的管制，避免搶轎情事，有脫序行為會透過束帶、防護型噴霧劑實施管束。