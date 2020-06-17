女神加持誠意滿點　福特發表全新Kuga休旅車

福特六和今（17）日發表全新改款的休旅車Kuga，以運動化跑格設計，再加上遠勝雙B豪華房車等級的智駕科技輔助系統及便捷科技配備，搶攻國內百萬元左右的休旅車市場。另外，福特六和也邀請氣質女神張鈞甯擔任廣告代言人，希望在女神加持下，能讓更多消費者認識這款新車。這款新車提供EcoBoost 180及EcoBoost 250兩個車系，全車系都將符合美國SAE Level 2自動駕駛科技的Ford Pilot360列為標準配備。在動力性能方面，EcoBoost 180採用渦輪增壓汽油引擎搭配八速自排變速箱，提供了180ps/6,000rpm最大馬力與26.3kgm/3,000rpm最大扭力。在此同時，還擁有15.9 km/L的絕佳油耗表現。而EcoBoost 250則是整合先進雙渦流技術搭配SelectShift八速手自排變速箱，提供了250 ps/5,500rpm最大馬力及38.7kgm/3,000rpm最大扭力。至於配備，除全車系配備Ford Pilot360外，全車系標配8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，全車系支援Apple CarPlay及Android Auto系統，並於搭載Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統之車型整合操作資訊。EcoBoost250車型更搭載百萬級距車型首見之全新12.3吋寬螢幕全數位儀錶板，整合電動收折HUD智慧型抬頭顯示器。值得一提的是，Ford Kuga雖然擁有超越雙B等級的配備及優異的性能，但在總代理福特六和的努力下，也將售價控制在百萬元以內，僅需96.9萬元起，就可以擁有。