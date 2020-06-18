NOW早報／北京爆第二波疫情！黃安曝當地狀況　台人看傻

新冠肺炎疫情持續在各國蔓延，而中國疫情已經趨緩一陣子，但近日北京先是爆出新增 6 例確診後，接下來幾天陸續爆發， 4 天就累積 106 例，當局立刻將疫情防控升到二級響應。而自稱「台獨剋星」的藝人黃安日前正好搭飛機前往北京，未料才剛落地，疫情就爆發，便在微博寫下心情寫照。黃安提到，有個朋友，只是坐公車經過「新發地批發市場」，就被通知去做核酸測試，你看這科技！我也在下飛機的時候，被要求在微信上下載「京心相助」的小程序，詳細地填寫需要填寫的，配合政府做好防疫。

黃安也曬出不得進入小區的照片，並寫下「我家小區大門又被關閉了，沒問題，我不進去了，哈哈哈哈哈」，並嘲諷美國「美國防疫的力度及技術有這樣嗎？所以我要對北京這一波爆發的疫情控制深具信心。」

貼文一出，馬上被轉到 PTT 熱議，不少台灣網友回應「這什麼鴕鳥心態啊...」「自己住的社區被封了，還在那邊裝開朗，這是不是鴕鳥心態是什麼」、「就好好待在北京啊，這麼喜歡那邊就不要躲回台灣」、「他說不定邊發文邊想辦法逃來台灣呢」、「只有我覺得他在強顏歡笑嗎？」、「真的傻眼的要死，那就待在那邊好好配合政府防疫」。

▲黃安分享自己住的社區被封閉了。（圖／翻攝黃安微博）

今（ 18 ）天持續受太平洋高壓影響，環境仍舊盛行溫暖乾燥的西南風加上日照強烈，各地仍為晴到多雲，僅山區午後有零星熱對流發展；由於高溫炎熱天氣依舊，氣象局也持續針對花蓮地區發布紅色高溫燈號（連續 3 天 38 度以上）、臺北市發布橙色燈號（連續 3 天 36 度以上）及新北、宜蘭、台東、高雄、南投地區發布黃色高溫燈號，提醒大家注意熱傷害，尤其花東縱谷至南台東大武地區今天更有機會出現焚風，雲量持續偏少，烈日當空，除了高溫，紫外線指數易達過量甚至危險級，非必要請勿長時間逗留戶外，外出活動請注意防曬並多補充水份。





韓國瑜生日宴小內閣 臉書自嘲：又失業了





前高雄市長韓國瑜 17 日生日，在雲林宴請昔日小內閣團隊吃飯，包括前副市長李四川、前新聞局長王淺秋等人都出席。下午韓國瑜也在臉書發文表示生日就是母難日，「老母一百歲，常念八十兒」，自我解嘲又失業了，「我媽絕對是養兒一百歲、長憂九十九的代表。」韓國瑜更說，當年歲漸長，生日蛋糕不過是一盤卡路里和膽固醇，真正能甜進心的是遠朋近友、手足親人、結髮牽手、膝下兒女及高堂父母。





韓國瑜更在 臉書 PO 出許多支持者寄來的卡片與祝福，並許下三個生日願望，包括世界重拾清平、你我身體強健，第三個願是人人心存正念、幸福快樂長相伴。



▲韓國瑜在臉書發文感謝支持者寄來的卡片與祝福。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

蔣萬安嗆不敢去釣魚台釣魚比賽！陳其邁無奈說明真相



近日，日本擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」導致釣魚台主權議題再次浮上檯面！而陳其邁過去說過要在釣魚台辦釣魚比賽的記錄也被國民黨挖出來嘲諷，國民黨立委蔣萬安甚至直接槓上陳其邁「我嗆你不敢！」對此，陳其邁在昨（ 17 ）天接受民進黨徵召參加高雄市長補選記者會後無奈的說，當時是馬政府時期，而他的身份是一名立委，當時馬政府說要舉辦「釣魚台作文比賽」，他才會反酸「那乾脆去釣魚台辦釣魚比賽」。



陳其邁更強調，作為一個負責任的政黨，要維護國家的主權及漁權等漁民的權益，必須透過外交磋商、護漁等實際作為，他希望台灣作為一個主權獨立的國家，我們的名字叫中華民國，這是共同語言，沒有黨派差別，他不喜歡在這些言論上作不必要的看法，而是應該務實做、實際做，才能實際解決問題。



▲陳其邁在17日宣布接受民進黨徵召的記者會後，也針對近期釣魚台釣魚比賽的爭議做出說明。（圖／記者林調遜攝）

短髮更可愛的女明星？全場狂推「國民老婆」：真的超古錐





正所謂長髮飄逸、短髮俏麗，雖然長髮短髮各有各的美，但大部分民眾似乎還是傾向認為長髮更有女人味。不過搭配上不同的氣質與臉形輪廓，也有許多女明星是公認短髮更亮眼的「短髮女神」。有網友就好奇詢問大家，短髮更可愛的女明星代表人物有誰？結果許多網友紛紛推文回覆自己心目中的女神，特別的是多位日本女星的「上榜率」超高，「我婆結衣啊」、「波瑠」、「稻森泉、廣末涼子」、「長澤雅美」、「東村芽依」、「橋本奈々未」、「本田翼」。綜合網友回覆，可以發現最多人提到的是新垣結衣，廣末涼子和波瑠也有不少支持。



▲網友討論「短髮更可愛的女明星」，引發大家熱議。（合成圖／翻攝自gakki_smile、波瑠、hirosue_ryoko_fan的IG）

為何IG常被色情假帳號tag？背後真相曝光 2步驟完美避開





最近有許多網友及網紅紛紛指出，個人 Instagram 似乎遭大量色情假帳號「追蹤」，且怎麼點拒絕都點不完，永遠都會有新的假帳號出現，對此，有網友就指出，會有這樣的色情假帳號出沒，其實是為了要騙取用戶點擊「詐騙連結」，網友更提出了「 2 步驟」來避開這些問題，引起熱議。



