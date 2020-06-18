新北退YouBike 2.0改無樁位！眾憶「當年慘況」：不敢想

▲ YouBike 。(圖／ NOWnews 資料庫)

台北市交通局表示，今（ 2020 ）年年初在公館試辦 YouBike 2.0 獲好評，交通局最快將於今年 10 月在在大安區與中正區建置 YouBike 2.0 。不過，台北市未來規畫將 YouBike 1.0 系統全部汰換成 2.0 ，新北市確定不跟進，並將開發「無樁式單車」系統，消息曝光令許多人聯想到先前 oBike 慘況，嚇問「還要再來一次？」交通局資訊顯示， YouBike 2.0 試辦以來，累積近 50 萬車次租借、使用人數逾 6 萬人，平均每車每日週轉率約 10 次以上，試辦期間針對使用民眾進行問券調查，服務滿意度逾 9 成。此外，為與一代區隔， YouBike 2.0 車身為白色，包含悠遊卡、手機下載 App 、掃描 QR Code 等多元方式租借，臨時停車不用保管鑰匙，車上拉起隨身鎖就能上鎖， 2.0 車柱無需電力，大街小巷都能裝設。不過，台北市未來也朝向將 YouBike 1.0 系統全部汰換成 2.0 ，新北市則確定不跟進。新北市交通局長鍾鳴時 17 日受訪時表示，新北市政府與微笑單車 YouBike 1.0 合約將於明年 8 月到期，之後台北市將改採 YouBike 2.0 ，不與新北討論雙北接軌問題， YouBike 業者也不與新北討論換約內容，為保障新北民眾的權益，才會進行新系統試辦招標，新一代的自行車系統將透過手機操作，且無樁位，利用電子圍籬和 GPS 定位。消息一出，立刻被轉貼至 PTT 引發討論，許多網友卻質疑「 oBike 之前變成城市福壽螺，新北還要再來一次嗎？」「不畫專用停車格，大家覺得車會停在什麼鬼地方呢？」「不敢想像」、「無樁到時一定是車子亂堆，影響市容」；不過，也有網友支持「電子圍籬聽起來不錯，不是到處亂停那種」、「無樁不一定會亂丟，要看怎麼管理」。（編輯：賴詠璿）