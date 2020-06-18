屏東縣政府與隋棠說法不符？周偉航「15字反問」揭關鍵

▲周偉航發文全文。（圖／翻攝自特急件小周的人渣文本臉書）

藝人隋棠近來耕耘於《蝴蝶朵朵》講師培訓，踏入屏東偏鄉親自接觸學童。日前她在臉書提及一位「多年來數次被叔姪侵犯」的女孩，本意是呼籲大家關心兒童身體自主權，卻意外引發屏東縣政府不滿，教育處特別發新聞稿澄清只是「強制性猥褻，且並非數次」。但這聲明卻引發更大爭議，不僅隋棠本人再發出千字文親自回應，政治評論員周偉航也表示，「法院還沒判，你（指屏東縣府）就確定犯行是什麼喔？」對於屏東縣政府的說法，隋棠強調自己「為保護當事人，資料經過適當修改以避免被辨識」，並且提醒相關政府，「那份沒有經過完整思考並嚴謹看待的聲明稿，有著舉足輕重的影響力」，可能會動搖努力關懷孩子們的講師的心意。而屏東縣政府稍後也再發新聞稿修正，指出保護兒童是最高原則，坦承原本的新聞稿措詞不當，將會進行檢討。對於這起風波，政治評論員周偉航也在臉書發文表示，屏東縣政府接到許多民眾關切電話，因此發新聞稿，雖然感謝隋棠「對本縣孩子的關愛與守護」，但強調該案應為強制性猥褻且並非數次，孩子已經受到專業輔導與照顧，表示「內容經本府查證後發現與事實不符，基於保護孩子及捍衛縣府職責，特此澄清」。對於屏東縣政府的說法，周偉航直言「屏東縣府是丁丁喔？」並指出重點，「法院還沒判，你就確定犯行是什麼喔？」底下網友則紛紛留言回覆說，「努力洗地的屏東縣府」、「縣長還想更上一層樓，不能有負面新聞」、「這麼急著掩蓋都沒想到當事人的感受嗎？造成二次傷害，形象比人格重要的縣政府」、「搓湯圓搓成這樣，明顯想大事化小、小事化無」、「不管如何就是有孩子受害了，幫犯罪者推卸責任幹嘛？」（編輯：倪浩軒）