新冠肺炎病友首露面　昏迷天30多天自問：我去哪裡

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台大醫院今（18）天特別召開記者會，由台大醫院主治醫生張上淳領軍，找來新冠肺炎重症康復案例以及醫師團隊來分享重症個案（A先生）的治療過程與狀況，A先生也透露這段時間的心情，提到住院最艱難的時候，他說自己昏迷快三十天，醒來後也問自己：「我跑去哪邊了？」。
這名個案A先生五十多歲，是境外移入確診個案，今天在記者會上露面，最主要是希望能夠表達感謝，他在記者會上表示：「我有三個感謝，我要謝謝台大醫院醫療團隊，把我從鬼門關救回來，我要感謝加護病房護理人員，他們把我當家人一樣照顧，最後我要謝謝家人、我的小孩，還有好友們，你們的集氣、關心，我都收到了，謝謝大家！」
A先生雖然還在復健期，但是狀況已經好轉許多，他感謝醫療團隊讓他從心臟停止，到可以坐在這邊開記者會。被問到目前身體、心情感受如何，他也透露身體狀況算一切還蠻順利的，還不忘開個玩笑：「醫藥費的部分，希望台大醫院可以打個折」。張上淳也趕緊接話，強調新冠肺炎所有檢驗、隔離費用，都是疾管署公務預算，其他部分也有健保給付。根據台大醫師推估，這個案例治療過程醫藥費至少破百萬。
他還提到，真的要感謝台大醫院，尤其是第一線醫護人員，在他要離開負壓病房的時候，還所有人在走道上喊他的名字，不斷對他說：「你可以的、你要加油」，也是因為這樣他願意出來面對媒體，參與這場記者會。
張上淳也表示，這名個案從呼吸器脫離後，就積極復健，因為先前讓他在加護病房待了一個半月，所以四肢肌肉比較無力，但是現在復健到不錯的地步了，這一兩天就會出院，相信出院後會更加恢復，多爬幾階樓梯都沒有問題。
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