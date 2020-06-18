端午連假「防疫新生活」啟動　公路總局實施疏運管制計劃

端午節4天連續假期將至，隨著疫情趨緩，交通部公路總局預估會現大量出遊及返鄉人潮車潮，引此將在6月25日至27日實施疏運措施，包括規劃替代路線、易塞路段交通管制、彈性調整號誌及觀光景點區加強違規取締，民眾也可透過APP即時查詢路況最新消息。公路總局第3區養護工程處今（18）表示，預估端午節連續假將有大量人潮湧入台東，預估25至27日為返鄉及旅遊高峰、28日為收假高峰，因此將在早上9點至11點、下午2點至5點針對轄管省道台9線、台11線、台20甲線沿線風景區、易塞路段及重要連結路口實施疏運計劃及交通管制。主要聯外道南迴公路的金崙風景區、多良火車站、台東市區與台東縱谷台9線的初鹿牧場、金城武樹附近、池上街道、關山街道等知名景點，以及東海岸的台11線小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等鄰近風景區都是易壅塞路段。公路總局第4區養護工程處則表示，本次連假預估受疫情趨緩影響，蘇花路廊將湧入大量車潮；台北南下宜蘭地區車潮將自6月25日凌晨4時起開始湧現，省道易壅塞路段如：台9線蘇花公路（南向）、礁溪市區、台7丙線往清水地熱路段將有大量車流出現；另礁溪路段及蘇花公路北返車潮則集中於6月27日下午至6月28日。公路總局同時也推出90條國道客運票價及公共運輸轉乘優惠，鼓勵民眾於連假期間多加利用，另外用路人也能透過「幸福公路」APP」接收最新省道即時路況及語音播報，或利用智慧型手機、平板及桌上型電腦連線「智慧化省道即時資訊服務網」，查詢省道及國道最新路況。