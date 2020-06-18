張上淳跟閻羅王「搶人」　把新冠肺炎重症者從鬼門關拉回

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台大醫院今（18）天特別召開記者會，由台大醫院主治醫生張上淳領軍，找來新冠肺炎重症康復案例，以及醫師團隊來分享重症個案（A先生）的治療過程與狀況，張上淳提到，過去在指揮中心就多次提到，這是最困難的個案，也是使用葉克膜最長時間的個案，可以說是一腳已經踏進鬼門關，跟閻羅王拔河比賽，把他拉回來。
這名確診個案A先生，在3月底出現腹瀉、全身無力、肌肉痠痛的狀況，就醫後住院隔離、確診，4／4急性呼吸衰竭、休克，隔天就轉院到台大內科加護病房，並且在傍晚裝上葉克膜，當時已經是嚴重休克、急性腎衰竭，依照當時住院評估，多重器官衰竭依疾病嚴重度預測，死亡率高達85%。
台大醫院請動多團隊專家治療小組，從內科加護病房、感染免疫科、心血管中心，到復健治療團隊等，動員很多人力在個案治療上，還給予抗細胞激素藥物治療，並且讓醫護人員分組進入病室，執行呼吸照護，台大醫院內科加護病房主任醫師古世基就提到，醫護人員也組成拍痰團隊，因為一個人操作很困難，我們的醫護人員都有參與在裡面，而且這個個案，肺部浸潤不斷變化，又發生肺部的感染，導致肺纖維化的情況。
經過33天的治療，這名個案終於移除葉克膜，並在5／11脫離呼吸器，5／21轉出加護病房、持續心肺復健治療，最終歷時了51天，終於呼吸道檢體三採陰性，解除隔離。個案A先生也在記者會最後，對其他新冠肺炎確診的病友喊話：「我衷心希望他們一定要撐下去、要加油，我相信台灣醫療水準非常好」。
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