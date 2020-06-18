夫妻印信交接！澎湖家畜疾病防治所長郭仁政退休

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▲郭仁政則表示，家畜疾病防治所除了對抗口蹄疫及豬瘟外，還有禽流感、羊痘、狂犬病等，所內同仁都相當辛苦守護澎湖的動物生態。（圖／記者張塵攝，2020.06.18）

▲新任所長吳靜芷是郭仁政的妻子，她在家畜疾病防治所內任職的時間比郭還長，今日由郭手上接下印信。（圖／記者張塵攝，2020.06.18）

澎湖縣家畜疾病防治所長郭仁政18日正式榮退，結束長達30多年的公務生涯，不過擔任26年的所長之後，他將棒子教給同樣是獸醫的妻子吳靜芷，也可能創下台灣地方自治史上的一項新紀錄。不過，獸醫師缺乏的澎湖離島，可能會讓郭仁政「退而不休」，未來還是可以看見夫妻同心協助澎湖的各項防疫工作。今日的交接典禮由農漁局副局長林文藻、人事主任楊貴雄主持監交，台中動植物防檢局澎湖分局長葉晴以貴賓身分列席，林文藻盛讚郭仁政帶領澎湖打贏2場戰役，除了口蹄疫之外，還成功防堵非洲豬瘟入侵，守住台澎滷肉飯美食郭仁政則表示，家畜疾病防治所除了對抗口蹄疫及豬瘟外，還有禽流感、羊痘、狂犬病等，所內同仁都相當辛苦守護澎湖的動物生態。台灣、澎湖與馬祖今年經聯合國OIE組織認定為非口蹄疫疫區，郭仁政率領澎湖家畜所艱困對抗口蹄疫長達23年的時間，郭回想1997年澎湖發現口蹄疫豬隻，從此展開漫長的抗口蹄疫歷程，雖然在2006年做到不施打疫苗的成果，無奈2010年口蹄疫捲土重來，再度等到今年才除名，與台灣及馬祖共同列入不施打疫苗的口蹄疫非疫區，郭仁政領軍的家畜疾病防治所相當辛苦。新任所長吳靜芷是郭仁政的妻子，她在家畜疾病防治所內任職的時間比郭還長，今日由郭手上接下印信，也成為台灣地方自治史的特例，因為澎湖地區的資源相對稀少，許多年輕的獸醫師情可留在台灣經營動物醫院，也不願踏入公部門領少少的薪水。