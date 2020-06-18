與孟加拉夫妻同機座位相鄰　莊人祥：新確診估在當地感染

中央流行疫情指揮中心今（ 18 ）日公布國內新增 1 例境外移入欣冠肺炎病例（案 446 ），為 60 多歲男性， 6 月 13 日與日前確診的孟加拉夫妻（案 444 、 445 ），一同自馬來西亞搭乘專機返台，且座位就在他們的前一排，發言人莊人祥指出，案 446 研判在孟加拉當地感染機率較高。
指揮中心發言人莊人祥表示，案 446 在 6 月 12 日自孟加拉搭機至馬來西亞， 13 日再與日前確診的孟加拉夫妻（案 444 、 445 ）等 12 名台商，一同自馬來西亞搭乘專機返台，且座位就在孟加拉夫妻前一排。
莊人祥指出，因確診夫妻從感染到搭機已超過 10 天，傳播風險低，因此研判案 446 在孟加拉當地感染機率高；根據患者自述，從孟加拉到馬來西亞的航程有穿防護衣，但從馬來西亞到台灣的航程則無，搭機時曾因飲食時拿下口罩。
莊人祥說，該團台商其餘 10 人均檢驗呈陰性，另匡列確診病患同班機前後兩排的旅客，共 33 人須居家隔離，其餘 11 名機組員則須進行自主健康管理。
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