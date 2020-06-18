橘子集團歡慶25歲！劉柏園感謝員工　送出900份大禮

橘子集團今年歡慶25周年，今（18）日舉辦全橘總動員，集團大家長劉柏園現身表達感謝，並攜手夥伴們與GAMA25翻糖蛋糕驚喜大合照，全員也在集團員工餐廳普橘島一同分享喜悅。同時，集團也獻上GAMA25橘人禮，內容包含柑杯啤酒、啤酒杯、25周年橘人公仔Q Brick，以及橘子臂章與徽章，總計送出約900份生日禮。
橘子集團創立於1995年，以網路遊戲業起家，並在經營網路遊戲「天堂」後崛起，2002年5月21日上櫃，創辦人劉柏園成為台灣歷年最年輕（31歲）上市櫃公司創辦人紀錄保持者。橘子集團自2014年起，事業布局大幅擴張，以遊戲為軸心，跨足支付、電商、影音、新創等多元領域，積極轉型全生態網路企業，期許成為台灣新創推手，將台灣創意帶給全球。
如今迎來25周年，橘子集團不僅4月就開始暖身，舉辦一系列員工慶祝活動，更於今日在大直典華舉辦25周年全橘總動員，以「一個關於品牌的分享、一段關於橘子的故事」為主題，邀請電通安吉斯集團顧問長籃雅寧、橘子集團品牌中心總監陳秉良，分享企業品牌經營眉角，以及橘子推動數位浪潮的進程。
全橘會上，劉柏園感嘆，今年疫情爆發以來，全球經濟都受到影響，而集團業績不降反升，雖有短暫的喜悅，但還是希望疫情趕快過去，否則最終將會被大環境反噬。他感謝員工的努力，本來4月1日就滿25歲了，但因為疫情期間，所以延到現在才辦活動，今早除了送上GAMA25橘人禮給大家之外，傍晚也會在普橘島舉辦party，歡迎同仁都一起同歡。
橘子集團表示，這次禮盒特別與「啤酒頭釀造」聯手，調製出專屬橘人的柑橘冬瓜茶紀念啤酒，限量僅5500瓶。酒杯部分，則是台灣在地品牌「春池」以回收玻璃打造而成，製作出容量僅143毫升的啤酒杯，該酒杯緣起於1940年中日戰爭開打，啤酒釀造量銳減、酒類短缺，因此酒用玻璃杯也跟著縮小，一瓶啤酒可倒出六杯，讓人細細品味，同時也象徵台灣人民在艱難環境中，不忘分享的溫厚民情。
至於25周年設計限定版的橘子公仔Q BRICK，頭套配件是結合Keep Rolling概念，象徵橘子在數位浪潮上不斷滾動與前進，身體設計則由Dare to Challenge精神轉化而來，隱藏3種表情，呈現「天生反骨」的性格，添加蒐集的趣味性。此外，禮盒中還包含臂章與徽章，可搭配員工服飾，彰顯橘子集團勇於冒險、Dare to Challenge的精神。
今年以來新冠肺炎肆虐全球，台北國際電玩展也因而取消，橘子集團改以線上嘉年華方式進行，再加上《天堂M》高階妖精改版搭配新戰場開放，有效帶動玩家回流，《小森生活》啟動也首度改版，都為營運帶來穩定動能。
另外，樂點旗下「IIO 虛擬道具交易所」再攜手《新楓之谷》優化道具提領與轉移等功能，以建立玩家最順暢的遊戲與beanfun!使用經驗。橘子支付響應振興經濟政策，計劃三倍券平台與加碼回饋，同時樂利也受惠母親節5月檔期，使橘子集團5月份自結合併營收達新台幣9.4億元，年增39.8%，累計1-5月合併營收達49.2億元，年增15.2%。
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