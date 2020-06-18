安心旅遊公布7000多家配合旅宿業　這三地區業者數量最多

國內疫情趨緩，交通部投入39億推出安心旅遊補助方案，自7月至10月底，自遊行民眾每房補助1000元，離島可再多使用一次；團體旅遊每人每日補助700元，每團上限3萬元。觀光局今（18）日公布第一波參與補助的旅宿業者，就有7000多家業者參與，查詢網站還一度掛點。根據統計，全台1萬2000家旅宿業者，約有六成，將近有7000多家報名，熱度超越以往，觀光局表示，現正由縣市政府審查，目前東部地區宜蘭、花蓮、台東的參與度最高，原因是當地民宿、飯店數量多有關。安心旅遊的補助方式為折抵身分證字號旅客本人必須入住，旅客於入住前或入住當日先至交通部觀光局「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡正面圖檔建立旅客資料檔案。而旅客在入住時必須出示身分證或健保卡正本供旅宿業者核對是否本人入住；經旅宿業者確認後，應現場折抵住宿費，再向其所在地直轄市、縣（市）政府請領補助費用，不得等直轄市、縣（市）政府核撥款項後再匯款給旅客。安心旅遊5大方案訂於7月1日上路，包含團體旅遊、自由行住宿、觀光遊樂業入園及台灣觀光巴士優惠，以及補助地方政府辦理在地特色觀光活動，且優惠不分平日或假日。其中自由行方案，每名旅客住宿一晚每房可依實際住宿房價折抵新台幣1000元，離島有加碼優惠，可再多使用一次折抵，一人最多折抵2000元。