中衛口罩搶翻！男敲碗「智慧型口罩」　全場暴動：在哪買

因應全球新冠疫情爆發，不只國際間醫療衛生器材大缺貨，連我國國內口罩也是搶翻天，但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心就宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷。而近日不少台灣人瘋搶全聯的中衛口罩，對此就有網友在臉書分享一款號稱環保又強效的「充電型口罩」，希望台灣也能同步引進，掀起眾多網友討論。

根據《海峽時報》的報導指出，一名以色列的科學家就發明出一款能夠利用手機充電器來充電的口罩，可以自行消毒、重複使用。該款口罩號稱只要接上手機 USB 充電器，口罩內襯將可加熱 30 分鐘至 70 度殺死病毒，一來在防菌方面既可安心高溫殺菌，又可省去消費者重複購買口罩的手續。

▲口罩旁有接口，能直接與手機充電器連接充電。（圖／翻攝自臉書「 Technion 」）

而在該篇報導曝光後，就有不少台灣網友在底下紛紛留言表示「疫情結束之後：大滯銷」、「看起來也太潮，哪裡有賣」、「口罩變成 3c 產品，很快就要面臨晶片塞什麼的問題了」、「可不可以調溫度啊？拿來舒肥不錯啊」、「還好台灣民眾已經知道不能用氣炸鍋炸了」、「台灣哪裡買的到我一定買」。

該款口罩目前已向美國申請專利，並準備大量生產上市。不過也有不少專業人士質疑其效力「不會破壞濾網嗎？一般口罩不能加熱消毒就是因為對濾網的影響，會失去保護性」、「口罩的關鍵應該是不織布的靜電吧？會不會持續有效需實證」、「某方面來說，過濾功能會隨著使用時間拉長而變差，如此一來就會堵塞而影響到呼吸效果了」。（編輯：楊智傑）