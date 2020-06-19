國旅補助看得到吃不到　昇恆昌借錢發薪、關中南部門市

新冠肺炎疫情重創台灣觀光業，雖然政府提出各項紓困方案，7月起也將推出國旅補助，但對位處國門的免稅店業者來說，國旅補助只是「看得到吃不到」，無法直接受益，考量復甦之路無法預估，昇恆昌宣布7月起關閉台中與高雄機場部份營運，員工則會以移地銷售、內部調轉、鼓勵在職進修等方式，希望共度難關。新冠肺炎疫情爆發後，機場出入境旅客人次呈現雪崩式下跌，桃園機場單日旅運人次僅千人不到，台中及高雄機場的國際旅客更驟減至零，航站內只有工作人員走動，讓機場內的免稅店、餐廳業者承受相當大的營運壓力。據了解，免稅店部分商品是以「買斷」方式進貨，庫存品價值破億元，在合約銷售限制下，菸酒食品若超過一定時效未銷售出去，就必須銷毀處理，過季的精品也只能低價促銷。過去昇恆昌年營業額高達300多億元，內湖旗艦店每天都有40輛以上遊覽車載團客進去消費，但這樣的景象已經看不到。業者為自救，3月開始在機場內舉辦員購特賣會，之後還將特賣會場移到地方縣市農會，呈現一邊賣精品、一邊賣農產品的有趣畫面，但業者只是希望能盡快減輕庫存壓力，以穩住現金流。不僅如此，昇恆昌4月6日起改變官網銷售方式，主打「上千商品免稅價」，由昇恆昌吸收稅金，提供宅配到府服務，號稱價格比百貨公司促銷還划算，但這些對昇恆昌來說，也只是杯水車薪，幫助極其有限。在國際航班受限的情況下，昇恆昌機場免稅店業績近幾個月以來幾乎掛零，還必須對各項公共建設投資及公共服務維運，以及支付每個月上億元的人事成本，即使政府從4月底開始提供的紓困方案，但對業者來說實入不敷出，為此昇恆昌已開始向銀行借錢發薪水，公司內500位主管也全面減薪，董事長與總經理則是不支薪。為降低經營壓力，昇恆昌宣布，自7月起關閉台中及高雄機場部份商店，包括精品、化妝品及綜合免稅商品等門市，既有員工則會安排進行內部調轉支援、鼓勵員工在職進修等方式，來因應公司調整政策，期盼國際邊境管制能盡速恢復正常，機場免稅業者也將跟時間賽跑力求生存。對此，勞動部勞動關係司二課課長劉政彥受訪表示，如果勞工受到資方調動職務或是工作地點等等，必須符合《勞動基準法》第10條之1的規範，包含調動的工作必須是勞工可以勝任，若地點過遠，也要考慮勞工的家庭生活利益，還有不可開出對勞工不利的薪資條件等等，都是雇主和勞方應該要注意的層面。如果勞資雙方有爭議，也可以向地方勞動局處申請勞資調解。