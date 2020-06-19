破台灣最長名字紀錄！男改「全名19字」 警臨檢也傻眼

先前龜山島開放「名字中有龜字」的民眾免費登島，讓不少台灣人對大家的姓名產生好奇，而近日就有 YouTuber 拍片改名成為全台灣姓名最長的人，並挑戰目前全台名字最長的立委參選人「台灣阿成（本名：黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統）」，而歷經四小時的審核過程，這位 YouTuber 也成功換上共 19 字的新名。

根據

YouTube 頻道「大麻煩」

近日所上傳的影片，該名 YouTuber「要投」除了到南港區的戶政事務所將名字改成全台灣名字最長的人，甚至在深夜遇到警察攔檢，秀出他的新身分證，讓員警一度傻眼。根據影片畫面，他將全名改成「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，單姓「晋」，新姓名總計 19 字。

▲ 「晋偉臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」開心出示自己全台最長的「手寫身分證」。（圖／翻攝自 Youtube 頻道「大麻煩」）

畫面中該名 YouTuber 因為姓名實在太長，經承辦窗口長達四個小時的程序後，遞給他一張「手寫姓名」的身分證，創下台灣姓名最長紀錄。而他們也立刻在各地測試，不但在超商取貨時讓店員愣了一下，就連深夜遇上警察臨檢，員警要求查看他的身分證時，也傻眼問「這自己畫上去的嗎」，所幸最後得知是本名後就放行了。

事實上，根據「全國法規資料庫」的姓名條例中顯示，台灣並無限制姓名字數長度。另外，該支影片和其粉絲專頁也吸引了不少網友留言「到銀行那種寫資料可會很痛苦喔」、「所以要叫他晋瑋還是歐薩斯」、「護照上面的名子一定超精采」、「覺得印名片會被加價」、「我都已經寫完考卷準備要交了他還在寫名字」。（編輯：楊智傑）