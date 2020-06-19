上限正夯？司法院擬對「商業案律師酬金」設上限　網熱議

▲司法院擬對「商業事件律師酬金」設上限。（圖／翻攝自柯宜姍臉書）

又要設上限？健保署日前才因「自費醫材上限」新措施引發醫界大反彈，讓衛福部長陳時中不得不出來滅火，緊急召開溝通會議之後，宣佈暫緩實施。沒想到「自費醫材上限」爭議尚未塵埃落定，又傳出司法院擬對「商業事件律師酬金」設上限，引發熱議。更有律師直言，政府「是不是得了讓市場自由運作會死掉的病」？今（19）日多位律師在臉書分享疑似司法院的內部文件，文件中可以看見寫著「商業事件律師酬金支給標準草案初稿」，在內文中明列「商業訴訟事件，於訴訟標的金額或價額 3% 以下，最高不得逾新台幣 500 萬元」，「商業非訟事件，不得逾新台幣 50 萬元」。對此，律師柯宜姍在臉書發文質疑，「知道到底甚麼情況下才應該進行價格管制嗎？不知道的話就別亂管」，更擔心此舉會造成劣幣驅逐良幣。律師郭榮彥也質疑，政府「是不是得了讓市場自由運作會死掉的病」？有網友將相關報導轉貼到 PTT ，文章立時引發熱議。大家紛紛在底下留言回覆說，「台灣風格的資本主義」、「房價什麼時候設上限」、「什麼費用都想訂上限」、「這種只會爽到財團吧，一般市井小民遇到的案件根本摸不到上限」、「上限元年」、「台灣真是一個有上限的國家」、「房價上限訂出來我就支持」、「共產進步黨？」、「現在是怎樣，要打倒中產階級嗎」。（編輯：倪浩軒）