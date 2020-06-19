華航22日起暫停自助報到機　全面推廣5分鐘網路預辦登機

中華航空今（19）日宣布推出防疫安心搭機，自22日起，全面推廣旅客網路辦理報到，縮短旅客停留在機場的時間，同時為避免重複接觸，台灣地區也暫停機場自助報到機（KIOSK）服務。
儘管國內新冠肺炎疫情趨緩，但華航防疫措施仍未鬆綁，今更宣布將自下週一起，全面推廣網路自助報到服務，所有旅客均需於抵達機場前透過華航網站或華航APP「預辦登機」完成報到手續。
華航表示，旅客於表訂航程前48小時至航班起飛前80分鐘，只要透過網路，皆可彈性使用智慧型手機或平板電腦，輕鬆辦理預辦登機手續，並能同時安排喜歡的座位，不受限家裡、辦公室或旅館飯店。
華航提醒在使用預辦登機功能時，需備妥訂位代號或機票號碼、護照、簽證等旅行證件，完成相關資訊，只需五分鐘即可輕鬆自行列印登機證，或使用手機電子登機證功能，節能減碳又便利；完成預辦登機的旅客，班機起飛當天可於華航託運行李櫃台或桃園機場捷運台北（A1）站自助託運行李櫃台，憑登機證及護照辦理行李託運手續；若無託運行李需求，即可直接前往通關，於班機起飛前40分鐘至登機門候機，大幅節省排隊等候時間，也可縮短停留在機場的時間。
華航強調，雖然新冠肺炎疫情在台逐漸趨緩，但提醒旅客仍需配合中央流行疫情指揮中心指示，在機場時需配戴口罩，並確實在登機前量測體溫，保障所有乘客與大眾健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。