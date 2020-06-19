大甲媽解封遶境／父子烈日下跪求家人健康　神明撫慰人心

在台灣的民間信仰中，神明與信眾的距離是很近的，也因此常常可以在神明出門遶境時看到許多感人畫面。在這一次的大甲媽遶境中，就有一幕感人的畫面被記錄下來。在酷暑高溫之下，一對父子跪在大甲鎮瀾宮五大團中的福德彌勒團之前，祈求神明為自己的家人治病。福德彌勒團共有五位角色，分別是福德正神、玉女、彌勒羅漢、彌勒祖師、彌勒古佛，其中的玉女是小朋友的守護神。這對父子看到神明後就情緒潰堤，場面令人鼻酸。台灣的醫療資源其實取得非常容易，有時一點小病痛都會去診所看醫生，但為什麼在醫療資源這麼進步又取得容易的時空環境下，依然可以常常看到病人家屬推著輪椅等待神明治療。保庇NOW在以前的文章一再強調，身體有病痛的第一時間是先看醫生，相信這是大家都同意的，積極尋求現有的醫療支援，這就是所謂的「盡人事」。但換另一個角度切入，會請神明幫忙加持的病例，通常都是重症、昏迷、甚至是醫生宣告難以治癒的病例。也就是說，這些病患家屬是在已經「盡人事」之後，但病患的情況不見好轉，才會轉而求助信仰的力量，將範圍看的廣一點，其實這種現象在世界各文化圈都能看到，並非台灣特有。是不是受過神明加持、護佑的病人最後都會好轉，這件事沒有大數據統計，我們不得而知，但我們相信神明願意停下腳步是有原因的，背後的理由很簡單，因為除了病患本人，病人的家屬也需要心理上的治療，需要宣洩情緒。那些由家人抱著、推著輪椅尋求神明治療的病患固然難受，但照顧他們的家屬在身心上所受的壓力也非常大，當神明願意為他們停留，在病人家屬眼中自然是神蹟，同時也是一個宣洩管道。當神明停下腳步為病人停留，就算只有幾分鐘的時間，病人家屬就能感受到，就算醫生都放棄治療了，神明也還與他們同在，這也是為什麼神明為病人停留之時，大多可以看到病人家屬痛流涕的原因。神明的停留給予的是「希望」，讓病人與家屬能有心靈上的力量繼續對抗病魔，同時也讓長期陪伴病人的家屬緊繃的精神有一個宣洩的出口，至少在這短短的幾分鐘可以好好發洩，同時也知道神明永遠與他們同在，這就是信仰能傳承數百年的原因，所謂信仰，就是在面對嚴峻考驗時能幫助我們堅持到底。現在是醫療技術發達的時代，或許會有人認為請神明治病並不科學，但我們卻不能否認這是古早相傳下來的心理療法，但永遠要記得，身體有病痛一定要先尋求醫生治療，而不是馬上衝去找神明，否則就是本末倒置了。（編輯：黃彥昇）