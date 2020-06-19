端午粽好清涼　六福村台灣黑熊爽吃「水果冰粽」

▲包有南瓜泥、地瓜泥內餡的粽子，以西瓜為基底的超澎派水果、加上冰粽組合，讓台灣黑熊大快朵頤。（圖/記者金祐妤翻攝,109.6.19）

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端午節將至、吃粽子是傳統習俗，不管是北部粽或南部粽各有千秋，但新竹關西六福村主題遊樂園迎接即將到來的端午佳節，特別企劃隱藏版沁涼水果風味冰粽，由園區內專業動物管理團隊親手調配製作，讓國寶級台灣黑熊品嘗吃粽子的樂趣，同時達成動物行為豐富化的覓食訓練。以野生動物園起家的六福村，也是現今全台唯一擁有動物園區的遊樂園，應景慶祝端午節，六福村動物管理團隊，以合適食材搭配創意巧思，將營養滿分的紅蘿蔔、紅龍果、火龍果以及綠色蔬菜打成果汁，倒入夾鏈袋後再利用橡皮筋塑型，結冰後就完成隱藏版「沁涼水果風味冰粽」。另外，也準備了包有南瓜泥、地瓜泥內餡的粽子，更有以西瓜為基底的超澎派水果Bar端出色彩繽紛端午特餐，讓台灣黑熊大快朵頤，保育員亦將特製粽子高高掛在樹上，為的是鼓勵黑熊動腦覓食，藉以豐富牠們的活動行為，應景感受節慶氛圍，同時訓練人工圈養動物行為更接近自然化。六福村行銷經理黃淑芳也表示，6月25日至6月28日端午節連假，六福村推出現場購票優惠，凡是民國生日數字含「5」，出示身分證或健保卡即享本人$555元優惠，一位同行親友更能以超值$55元優惠入園，一次看足超過上千隻動物，玩遍43種遊樂設施，CP值實在高。