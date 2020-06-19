醫院管制鬆綁！指揮中心：探病增2時段　訪客至多2位

鑑於國內疫情已趨穩定，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，放寬醫療院所門禁及人員管制措施，每日開放訪客可探視時段增至2個時段，不限病房科別，但進入醫療院所仍需全程配戴口罩。
考量國內疫情趨緩，相關醫療院所防疫措施也逐步放寬，指揮中心宣布訪客探視或探病開放固定2個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，不過醫院得視情形調整；住院病人的陪病者，包含照顧服務員以1名為原則，住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，並詢問旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)，且該醫院照顧服務員應登錄於衛生福利部長照機構暨長照人員相關管理資訊系統。
指揮中心表示，鑒於醫療機構是包含多樣性微生物菌叢的複雜環境，工作於醫療機構的醫護人員、外包人員，皆應穿戴適當個人防護裝備，以免發生感染。
雖放寬醫療院所門禁及人員管制措施，但因醫療機構裡患者若發生感染個案，造成傳播的風險較高，且具有急性或慢性病、年長等因素，感染新冠肺炎者容易發展成為重症患者，因此指揮中心仍呼籲民眾，避免不必要的探視，以降低感染風險。
其他關於「醫療機構因應陪病及探病管理原則」規定，指揮中心表示，各界可到疾病管制署全球資訊網「嚴重特殊傳染性肺炎專區/醫療照護機構感染管制相關指引」項下瀏覽參考。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。