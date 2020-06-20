全台最佳拍攝點曝光！專家揭日環食「3地帶」可完整觀測

明（ 21 ）日俗稱「天狗食日」的天文盛事「日環食」即將登場！要是沒辦法到現場觀測也別擔心，《 NOWnews今日新聞 》打造全台唯一航機空拍直播，邀請大家線上直擊「上帝的戒指」。那麼全台哪裡才是最佳觀測點呢？對此，就有氣象粉專揭露「三大觀測帶」，吸引不少天文愛好者討論。

本週日（6月21日）夏至當天台灣將會出現天文奇景「日環食」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就在臉書上揭露了三大觀測日環食的地區，其中完整可見環食甚至最長可持續到 60 秒的「紅色地區」和可在環食帶內觀測到奇景的「橘色地區」包含澎湖北側、雲嘉地區和花東交界，而全台其他地帶則可見遮蔽面積廣的偏食。

▲全台日環食最佳觀測點。（圖／取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以上在環食帶內的鄉鎮市，將能在下午 4 點 12 至 14 分之間（金門為 10 分）開始觀測到月球擋在太陽正中間，形成日環食的奇景，但由於持續時間因地而異，若在環食帶中心可看到將近一分鐘的環食，而環食帶邊緣的鄉鎮可能只有 10 秒左右的環食。

至於台灣其他沒有不在環食帶範圍地區的民眾，仍然可以觀測到大面積的偏食奇景。屆時將會有高達 92 % 以上的太陽面積會被遮蔽，形成所謂的「食甚時刻」（太陽被吃最多的時刻）。錯過今年夏至，下一次台灣本土的日環食，可是要等到 2215 年，快鎖定《 NOWnews今日新聞 》 6 月 21 日 14 點 30 分開始的現場直播吧！（編輯：楊智傑）