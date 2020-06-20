振興三倍券攻略搶先看！官網「4大買法」曝光

因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府為刺激國人消費，將於 7 月 15 日推出「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元現金換取三千元振興券，而今（ 20 ）日全民期待已久的三倍券使用方法也正式上線，透過圖表輕鬆將「紙本、電子票證、信用卡、行動支付」等 4 大消費管道的使用方式呈現給大家。

振興三倍券官網

正式上線，除了領取資格外，也網羅了配合的業者列表和盤點 26 道最常見的問答，方便民眾使用。自 7 月 1 號起，紙本、信用卡、電子票證和行動支付等，只要是本國國民與有居留證的非本國籍配偶皆可領取。

▲振興三倍券領取和預訂方式正式上線。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

紙本

預訂時間為 7/1 - 7/7 ，國民、有居留權的配偶可到官網預訂，並指定領取超商，並透過官網或超商事務機印出小白單來繳費。 7/15 後即可攜帶健保卡和身分證（或居留證）至指定超商或郵局領取即可。

信用卡

用戶則得在 7/1 起到三倍券網站綁定。 12/31 前累計消費滿 3,000 元，帳單直接扣 2,000 元。收到通知，最晚下個月帳單額度就會看到回饋。

電子票證

用戶需先到三倍券網站綁定實名制卡片， 12/31 前累計消費滿 3,000 元。收到通知後，直接到超商靠卡回存 2,000 元。

行動支付

用戶也得先到三倍券網站綁定帳戶， 12/31 前累計消費滿 3,000 元。即可領取 2,000 元 現金回饋，回饋將採用支付方式的 app 通知。

此外，針對振興三倍券

常見問題

包含「為什麼不直接發現金兩千元」、「三倍券能否找零」、「三倍券不能用在什麼地方？有使用場所限制嗎」、「郵局開賣實體券，會不會大排長龍」等，官方網站上也有詳細回答，歡迎民眾查詢使用。（編輯：楊智傑）