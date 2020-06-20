621獨家航機直擊日環食　試飛影片搶先看！

天文盛事「日環食」將在明（21)日登場啦！《NOWnews今日新聞》打造全台唯一航機空拍直擊，帶大家衝破雲層看日環食！航機試飛片段也搶先曝光，在與太陽、月亮爭取時間之前究竟需要準備什麼呢？
拍攝日環食的關鍵時間不到一分鐘，在事前需要透過精算才能夠在準確的位置捕捉到絕美日環食。首先必須到飛航訓練中心透過程序模擬器針對飛航路線還有各種天候狀況、風向做模擬，才能計算出如何在正確的時間到達目標區域。而本次路線將由高雄出發，並於環食帶拍攝「上帝的戒指」，後於松山機場降落，搶先看試飛片段就在下方影片連結！
日環食發生時，只有關鍵的40秒拍攝時間，不僅前置需要架設好拍攝太陽的減光設備，也要在日環食發生時掌握好黃金的四十秒，搭配專業的攝影團隊以及天文專家的配合，只許成功不許失敗的壓力，請鎖定6月21日《NOWnews今日新聞》直播為您帶來全台唯一「絕美日環食」航機直拍畫面。
《NOWnews今日新聞》將在6月21日下午14點30分開始，製作日環食直播特別節目，連續直播三小時不間斷，由知名氣象達人彭啟明博士擔任主持人，天氣分析師謝翔宇將在雲林現場為大家帶來最即時的日環食帶美景分析。除此之外本次日環食發生時間正好是「夏至」，在直播的現場我們也邀請了PTT名人馬雅人蔡佾霖與大家分享馬雅文化對於天文曆法的發展，另也邀請了地球科學名師陳灼華、歷史名師陳啟鵬一同為大家介紹日食的成因以及歷史上與日食相關的有趣故事。
最新的活動消息，透過《NOWnews今日新聞》官網上的「絕美日環食」，就可以連結到我們此次量身打造的活動專頁「上帝的戒指‧錯過再等200年」（https://eclipse.nownews.com/）上觀看，或者您也可以到《NOWnews今日新聞》Youtube頻道以及臉書專頁上獲得與日環食相關的第一手消息！
航機將帶您直擊日環食的全貌，全台唯一透過飛機空拍影像，只有在《NOWnews今日新聞》相關活動專頁上看得到。我們也竭誠歡迎各級學校、各地方政府教育處、公務機關、學會、學術單位及非營利組織等機構來與我們合作，取得機上拍攝的畫面授權，將此生絕不能錯過的絕美日環食奇景盡收眼底、寓教於樂，授權方式可洽《NOWnews今日新聞》節目中心。