直播／獨家創舉！《NOWnews今日新聞》包機直擊日環食

《NOWnews今日新聞》今（21）日下午14點30分開始，製作日環食直播特別節目，連續直播三小時不間斷。此次《NOWnews今日新聞》獨家包機記錄下這珍貴的一刻 ，過去只有美國的ＮＡＳＡ以及阿拉斯加航空曾包機觀察日食，這次媒體包機近距離觀察日環食是台灣媒體界的創舉，大家都非常期待。
本次直播由知名氣象達人彭啟明博士擔任主持人，天氣分析師謝翔宇將在雲林現場為大家帶來最即時的日環食帶美景分析。除此之外本次日環食發生時間正好是「夏至」，在直播的現場我們也邀請了PTT名人馬雅人蔡佾霖與大家分享馬雅文化對於天文曆法的發展，另也邀請了地球科學名師陳灼華、歷史名師陳啟鵬一同為大家介紹日食的成因以及歷史上與日食相關的有趣故事。節目最後也將為大家帶來全台唯一航機直擊拍攝日環食的絕美片段，敬請期待！
最新的活動消息，透過《NOWnews今日新聞》官網上的「絕美日環食」，就可以連結到我們此次量身打造的活動專頁「上帝的戒指‧錯過再等200年」（https://eclipse.nownews.com/）上觀看，或者您也可以到《NOWnews今日新聞》Youtube頻道以及臉書專頁上獲得與日環食相關的第一手消息！
航機將帶您直擊日環食的全貌，全台唯一透過飛機空拍影像，只有在《NOWnews今日新聞》相關活動專頁上看得到。我們也竭誠歡迎各級學校、各地方政府教育處、公務機關、學會、學術單位及非營利組織等機構來與我們合作，取得機上拍攝的畫面授權，將此生絕不能錯過的絕美日環食奇景盡收眼底、寓教於樂，授權方式可洽《NOWnews今日新聞》節目中心。。