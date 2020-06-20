日環食撞期「馬雅預言世界末日」？NASA出面打臉科學家了

今年夏至（21 日）台灣將迎來天文奇景「日環食」，有著天狗食日俗稱的日環食又被稱作上帝的戒指，若錯過今年觀賞的機會，要等上 195 年之後才有機會在台灣看到。在國外就有自稱科學家的研究者表示，根據按照儒略曆（Julian Calendar）計算，2020年6月21日等同2012年12月21日，也就是外界聲稱馬雅曆所預言的世界末日。

綜合外媒報導，自稱為科學家的塔嘉洛金（ Paolo Tagaloguin ）就曾在推特上表示，由於儒略曆轉換到格里曆（Gregorian Calendar），一年中失去的天數為 11 天，國際社會從 1752 年開始使用格里曆，至今已施行 268 年， 268 年乘以 11 天為 2948 天， 2948 天除以每年的 365 天等於 8 年「依據這個理論， 2020 年 6 月 21 日實際上為 2012 年 12 月 21 日。你可能認得這個日期」。

▲先前預測「馬雅末日」的研究者已經把計算曆法的文章刪去，但又不斷發文表示世界末日要到了。（圖／翻攝自推特）

然而根據《印度電視新聞》報導，美國太空總署（NASA）就曾駁斥這項「世界末日預言」的說法，並以「陰謀論」的論點來形容該項說法，強調「對於 2012 年會發生災難或劇變的任何說法，是把科學放在哪了？也沒有任何證據顯示（有世界末日）」，同時強調不管是書、電影或是紀錄片，世界末日的概念都是人們虛構出來的。

對此，塔嘉洛金（ Paolo Tagaloguin ）的推特底下就湧入了大量網友留言回應「這次才真的是世界末日嗎」、「可以趕快決定哪一次嗎」、「我的帳單還沒決定要不要繳呢」。而明（ 21 ）日《 NOWnews今日新聞 》也將於 14 點 30 分開始現場直播，為您獻上全台唯一航機空拍直播，千萬別錯過這次天文奇景。（編輯：楊智傑）