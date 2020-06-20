真人版動森集合啦！粉絲還原「動森生日趴」　全場超羨慕

遊戲公司任天堂製作的「集合啦！動物森友會」，在疫情期間火速爆紅。遊戲中玩家將居住在無人島上，而每天的生活過程中也會遇上不同的 NPC ，例如每周日來島上賣大頭菜的曹賣、總是遇到船難倒在沙灘的呂遊。近日就有網友因為自己的太太是個資深的動森玩家，特別替她完美重現遊戲內的生日派對，引起討論。

近日在社群平台「 Dcard 」上就有網友分享自己策畫的「動森真人版派對」，替身為資深玩家的太太舉辦驚喜生日派對，不但完美重現島上的狸貓社長「狸克」，穿上遊戲內的狸克上衣外，也重現了遊戲內的各種道具例如彈弓、鈴錢袋等，甚至連對方的禮物也包裝成遊戲中的氣球禮物。

▲還原現場之外，也模擬不少遊戲中的腳色。（圖／翻攝自 Dcard ）

對此，就有許多網友紛紛留言表示原 Po 實在太用心了，羨慕原 Po 的太太能夠擁有這樣超高還原度的驚喜生日派對「被曹賣戳到笑點」、「好用心喔！」、「太有梗哈哈哈哈哈」、「好厲害！等等貍克那個襯衫有在賣喔」、「下次可以邀請我嗎」、「好酷好棒啊！這個生日過太幸福了吧」、「一次射爆那麼多氣球感覺很爽」。

事實上這款遊戲風靡全球的程度，也導致了不少玩家在當中嗅到了商機，先前就有報導指出，在玩家之間就有不少不肖業者和使用 BUG 的玩家，開始販賣道具、村民和機票等等。而對此任天堂的公關發言人也表示，這類販售遊戲內村民和道具，宛如奴隸交易的行為，明確違反了他們的用戶規章，未來將會祭出手段來懲罰這類行為。（編輯：楊智傑）