大甲媽解封遶境／媽祖回鑾　醫專學生護轎宣揚媽祖精神

受到全台注目的大甲媽祖遶境，在今（20）日進入了尾聲，這次的活動因為新冠肺炎的因素先延後再復辦，卻也創下了許多記錄，同時也展現出媽祖信徒們的的堅毅精神。在媽祖鑾轎進入台中後，特別邀請仁德醫專的學生們護轎，藉以宣揚媽祖的慈悲精神。今年的大甲媽祖遶境可能是有記載以來最迅速的一年，廟方與各協辦方在遵守政府「防疫新生活」的政策下，努力勸導大家戴口罩、不鑽轎腳、不碰神轎、拉開設交距離，在廣大信眾與工作人員、公家單位的攜手下，今年的大甲媽祖遶境絕對是一場理性與感性兼具的優質宗教盛會。在起駕後的路途中，我們看到了許多感人畫面，最令人印象深刻的想必是一對父子跪在路途中向福德彌勒團為家人求健康的場景。在民間信仰中，神明與信眾的健康是分不開的，就算是醫療發達的現代，為了健康而求神明護佑依然常見。媽祖是慈悲的，被廣大信眾視為母親，哪裡有需要媽祖救去哪，醫護人員視病患如親的精神也與媽祖的聞聲救苦相符合，為此，廟方特別在邀請仁德醫護管理專科學校的學生們在媽祖鑾轎進入大甲後護轎，藉此宣揚媽祖的慈悲精神，也希望這些未來的醫護人員每一位都是現代小媽祖，秉持媽祖聞聲救苦的精神去服務社會。這一次的大甲媽祖遶境因為新冠肺炎而延後，在台灣疫情最嚴峻的時候，我們都能看到第一線醫護人員不辭辛勞的守護大家的健康，在疫情緩解後復辦的遶境邀請未來的醫護人員護轎，除了期許與感謝，更多的是提醒大家這次的活動得來不易，以及身體力行媽祖教導我們的慈悲精神。（編輯：黃彥昇）