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全台迷日環食　阿中部長：日環食在嘉義看的角度最好

記者陳惲朋／嘉義報導-2020-06-20 19:17:18
▲阿中部長：日環食在嘉義看的角度最好。(圖／記者陳惲朋攝）
曾經與嘉義縣長翁章梁搭檔，在6月21日環食扮星際戰警捕捉鳳梨星人的鋼鐵部長陳時中，今(20)日到嘉義縣見證國際扶輪社，捐贈嘉義縣2部醫療車的儀式後，面對記者提問「明天是否仍會留在嘉義欣賞日環食？」，陳時中笑稱，明天行程已有安排，所以今天特地提前來欣賞太陽。

阿中部長接著說，請全台民眾前來嘉義欣賞錯過要再等上195年的日環食，在嘉義看的角度最好。

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