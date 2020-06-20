交通部長也揪錯字？林佳龍還原「日環食」真相：先吃再說

日環食是難得一見的天文奇景，不少台灣民眾也引領期盼明（ 21 ）日下午能一睹奇觀，一旦錯過今年的觀察機會，可是要再等上兩百年才有辦法看到。但近日就有不少人好奇究竟是日環「蝕」還是日環「食」呢？對此，交通部長林佳龍在臉書就以一張圖向眾人解釋，引起不少討論。

21 日下午能在台灣本土觀察到日環食的奇景，交通部長林佳龍今天就在臉書發布一張圖片，邀請網友一同欣賞這項天文盛況。不過仔細一看畫面，林佳龍手中拿的卻是有著甜甜圈造型的台中名產太陽餅，並藉此比喻成「日環」，而他把手中太陽餅一口吃下就是所謂的「日環食」了。

▲林佳龍推廣天文奇景同時也推廣台中名產太陽餅。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

搭上日環食風潮的林佳龍不但提醒網友明天將是「本世紀在台灣本島可看見日環食的最後一次」，更順便推廣了台中名產太陽餅，還強調「烤熟更好吃」，讓不少網友大笑回應「部長懂吃」、「有點冷的幽默」、「這根本是夏至吹來一陣涼風」，就連立委賴品妤也在下方留言「今天炙熱的天氣因為這篇氣溫下降」。

此外，林佳龍也在該篇貼文指出全台經環食帶的 10 個縣市僅有「金門、澎湖、雲林、嘉義市縣、台南、高雄、南投、花蓮、台東」，其他縣市僅可觀測到日偏食的畫面。而《NOWnews今日新聞》也將於當天 14 點 30 分放送日環食的浪漫美景，同時邀請氣象專家來為觀眾揭開「上帝金戒指」的神秘面紗。（編輯：楊智傑）