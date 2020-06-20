降低接觸機會！長榮航空鼓勵預辦登機　起飛前70分都可用

為有效縮短旅客停留於機場的時間，自

6

月

22

日起全面推廣網路自助報到服務，所有旅客均需於抵達機場前透過網路預辦登機服務完成報到手續；並為減少旅客重複接觸，台灣地區暫停機場自助報到機（

KIOSK

）服務，共同推動防疫安心搭機。

近期國人出差商旅搭機需求有逐漸增加的趨勢，為減少旅客在機場停留的時間以及降低接觸人群的機會，長榮航空 6 月 22 日起手機及電腦線上報到時間將由原 48 小時至起飛前 1.5 小時，放寬為 48 小時至起飛前 70 分鐘。長榮航空表示，推廣預辦登機節省旅客時間一直是近年來努力的目標，此次優化相關系統放寬報到時間為起飛前 70 分鐘，對於使用行動裝置或電腦報到的旅客將更加便利，在疫情期間旅客普遍有減少接觸的防疫觀念，使用行動裝置報到旅客比率顯著提升，未來機場報到櫃台的主要功能將轉化為服務特殊需求的旅客。長榮航空指出，手機 App 報到具有護照掃描功能，採用行動裝置報到的旅客，可使用相機功能讀取護照資料，系統將會自動把護照資料帶入相對應的欄位，免除以手動輸入的麻煩以及避免錯誤，並可將登機證存入 Google Pay 、 Apple Wallet ，平均約 90 秒即可完成報到手續，在機場使用自助行李託運，也僅需 2 分鐘，可以大幅減少旅客在機場的逗留時間。此外，華航也宣布，