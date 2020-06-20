桃園機場有條件開放轉機　停留8小時內、禁飛中國大陸

因應台灣即將開放旅客轉機，桃園機場及機場各單位昨（ 19 ）日針對過境轉機旅客進行實地演練，分別就旅客分流、轉機動線引導、空間配置、航廈設施服務及工作人員防疫等重點流程一一檢視。
桃園機場表示，未來轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留 8 小時以內且非往返中國大陸的旅客，實際上路時間由指揮中心宣布。
根據標準作業程序，轉機旅客於下機後立即嚴格執行空間動線區隔及防護措施，除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。
桃機指出，因應轉機旅客飲食及購物需求，機場餐飲及免稅店業者安排防疫禮賓專員，於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用，需購物旅客經航空公司登記後，亦由專人帶往免稅商店購物，再回原候機室休息或至登機門登機，全程均有專人陪同。
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