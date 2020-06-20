觀察日環食傷眼？眼科專家「3秘訣」提醒：小心太陽灼傷

全台矚目的天文盛況「日環食」將在今年夏至登場，除了可跟著《NOWnews今日新聞》全台唯一航機空拍的鏡頭一探「上帝的金戒指」神秘面紗外，身處環食帶城市的民眾也可透過簡易的觀察法來目睹世紀奇景。對此，眼科權威呂俊憲醫師就提出 3 種能夠有效防止觀測時過量紫外線傷害眼睛的方式，提供民眾參考使用。

明（ 21 ）日下午將出現俗稱「天狗食日」的日環食奇景，呂俊憲醫師就提醒民眾，在搶著目睹世紀奇景的同時也要注意眼部健康，切勿用眼睛直視太陽，否則過量紫外線將會造成太陽灼傷，嚴重的話也可能造成白內障。他也提出 3 項觀測秘訣，包含「減光法」、「針孔成像」和「投影法」，強調利用這三種方法來觀測，才是愛護眼部的舉動。

▲哈佛眼科院長呂俊憲醫師提醒民眾切勿用肉眼直視日環食。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

其中減光法就是使用合格的「日食眼鏡」或是「太陽濾鏡」，而墨鏡、深色玻璃紙和底片等物都是無法達到同等效用，甚至會對眼睛造成傷害的；針孔成像則是在紙板上戳 1 mm 的小洞，對準距離 30 公分的紙板或任何你想要的物體上，即可投影出日偏食的形狀；而投影法是直接利用望遠鏡來投影，而非直接對著太陽觀賞。

根據中央氣象局天文站預報，明日下午 2 時 44 分 4 秒，將由金門「初虧」開啟這次日食序幕，最後結束於下午 5 時 26 分 43 秒台東的日面「復圓」，台灣環食帶地區可完整窺見太陽如戒指環狀的日食奇景，最久長達 1 分鐘，而其他地區則可見到日偏食現象，此生千萬不能錯過，否則可是要再等上 195 年才能遇到此景。（編輯：楊智傑）