全聯「冰棒新品」被搶翻！老饕全讚爆：3種願望1次滿足

知名賣場「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的產品，加上多樣化的服務，吸引不少顧客前往消費。近日有女網友就在臉書社團分享一款知名食品品牌「義美」與手搖飲料店「歇腳亭」​合作推出的「紅豆粉粿珍珠冰棒」，商品一上市就受到很大矚目，不少老饕嘗鮮後都大讚「料多實在，1次獲得 3 種滿足」。

原 PO 在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼出冰棒照並表示，自己昨（ 20 ）天買了剛開賣的「紅豆粉粿珍珠冰棒」，第一口吃有很香濃的紅糖味，裡面的料也相當豐富，珍珠跟粉粿都很 Q！她並好奇詢問大家「有人也吃過了嗎？」

▲紅豆粉粿 + 珍珠口味的冰棒。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲整支雪糕內餡滿滿，料多實在。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，網友紛紛留言「前兩天就買得到了！一吃成主顧！」「 3 種願望一次滿足欸！」「每口真的都很紮實」、「好吃，料多味美，雖然是紅豆粉粿 + 珍珠，但整支都滿滿紅豆和珍珠啊！」「我也吃了甜度 ok 不膩」、「這款很好吃，我昨天也有買呢！昨晚吃紅糖味超明顯的」、「消暑好吃，料多實在，甜度剛好」。

另還有人推薦其他類似口味的冰棒，直指「義美紅豆牛奶也不錯，

小時候阿嬤最喜歡這味了，許久沒吃現在吃起來有特別的回憶，好愛這味，冰箱必有庫存貨

」、「明治北海道紅豆雪糕也好吃，料雖然沒那麼多，但又濃又香很順口」。（編輯：許苡晴）